Задолженность бишкекчан за электроэнергию превысила 5,2 млн сомов

Государственное предприятие «Северэлектро» 6 июля отключит свет 6 тысячам 100 абонентам за задолженность за электроэнергию.

Пресс-служба предприятия утверждает, что горожане задолжали за электроэнергию более 5,2 млн сомов.

Клиенты предприятия «Северэлектро» могут узнать о наличии задолженности через мобильное приложение или позвонив на прямой номер 1209.

В среднем по стране производится 14-15 млрд кВт/час электроэнергии. Сообщается, что в последние годы расход электроэнергии превышает выработку энергии, в связи с чем образовывается дефицит.

Для выхода из сложившейся ситуации Министерство энергетики и промышленности согласовало поставки 900 млн кВт/час электроэнергии из Казахстана и 700 млн кВт/час электроэнергии из Узбекистана. В соответствии с соглашением, правительство должно возместить такой объем электроэнергии в течение трех лет, в летний период.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org