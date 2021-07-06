Семьям погибших и пострадавших в результате конфликта на границе с Таджикистаном выплатили компенсации

Семьи 27 граждан, погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области на границе Кыргызстана и Таджикистана, получили компенсации по 1 млн сомов.
Об этом 6 июля на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев.
По его словам, еще 67 семей получили от 50 тысяч до 1 млн сомов - в зависимости от степени полученного ущерба. На компенсации из бюджета было выделено 51 млн сомов. Кабмин оценил нанесенный конфликтом ущерб в 1,3 млрд сомов.
При этом также сообщается, что в рамках помощи от населения на счет полномочного представительства в Баткенской области поступило 116 млн сомов, на счет МЧС – 2,5 млн сомов.
«Пока эти деньги не потрачены. На этой неделе будет утвержден порядок расходования. Эти деньги будут направлены на оказание помощи пострадавшим», - сказал Джунушалиев.
28-30 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, в результате которого, по официальным данным, пострадали 154 гражданина КР, погибли 36 человек, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.
В Баткенской области сгорели или были разрушены 140 домов, школы и погранзаставы, около 58 тысяч человек вынуждены были покинуть места жительства. Таджикистан сообщил о полностью разрушенных 14 домах, полуразрушенных двух домах и одного строения в Согдийской области. Около 15 тысяч граждан были эвакуированы из зоны конфликта.
Страны обменялись взаимными обвинениями, надзорные органы Кыргызстана и Таджикистана возбудили уголовные дела по тяжким статьям.
Азаттык
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