Энергокомпании будут отслеживать нормы потребления электроэнергии

Нацэнергохолдинг поручил энергокомпаниям на постоянной основе осуществлять контроль за лимитом потребления электроэнергии на фоне ожидающегося сложного осенне-зимнего периода.

Также энергокомпаниям поручено в установленные сроки провести все запланированные ремонтные работы и принять меры по снижению количества аварийных отключений.

Ранее «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» обратилась к потребителям с призывом экономить электроэнергию, заявив, что предстоящий осенне-зимний период 2021/2022 ожидается сложным из-за большого дефицита электроэнергии в связи с ростом ее потребления и маловодьем на реке Нарын, из которой заполняется Токтогульское водохранилище.

Кыргызстанцев просили экономно использовать электроэнергию, не включать без надобности электроприборы, отказаться от ламп накаливания и переходить на альтернативные источники отопления.

Глава Национального энергохолдинга Бакыт Сыдыков заявил, что ситуация в энергетической отрасли в настоящее время критическая. По его словам, это связано с низким уровнем воды в Токтогульском водохранилище, высоким ростом потребления электроэнергии, перегрузками на подстанциях и износом оборудования. Сыдыков предупредил о риске коллапса энергетики Кыргызстана.

На 6 июля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 11,1 млрд кубометров. Ровно год назад он был на отметке 13,5 млрд кубов.

Азаттык