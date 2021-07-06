В Бишкеке не хватает мест в реанимациях для тяжелобольных COVID

В Бишкеке волонтеры, помогающие медикам сообщают, что не хватает мест в реанимациях столицы.
"Минздрав, говорите места в больницах есть? Сколько смертей нужно, чтобы вы хоть на секунду вспомнили о людях.
Смерти людей, умерших не дождавшись места в больнице, на вашей совести", - обратился на своей страничке в Фейсбуке Валерий Кононов.
Пост активиста вызвал волну возмущения среди пользователей. Многие задаются вопросом: где реанимация, которая была на бывшей базе Ганси, оснащенная оборудованием и специалистами. Но он так и остается без ответа.
Бишкекчанин Валерий КОНОНОВ принимал активное участие в помощи людям в июле прошлого года, и сегодня вместе с товарищами продолжает выезжать к тяжелобольным людям.
Его волонтерская мобильная бригада привозит кислородные баллоны и помогает задыхающимся с низкой сатурацией доехать до больницы, но в последнее время все чаще получают отказ в приеме пациентов.
- Сегодня повторяется сценарий "черного" июля 2020 года. Мест для тяжелобольных в реанимациях просто нет. Отказы получаем не только мы, но и государственные мобильные бригады, - рассказал VB.KG Валерий Кононов.
По его словам на сегодняшний день многие лечатся дома, благо если болезнь протекает в легкой форме. А если есть осложнения и человек начинает задыхаться, то найти место в реанимациях города сейчас практически невозможно.
- Вопрос Минздраву: сколько людей с сатурацией ниже 80 % выписывают из реанимации якобы на лечение с помощью кислородного концентратора? Пусть проверят свою статистику. Родственникам говорят, что дома будет лучше, а им становиться только хуже и по сути их выкидывают из больницы. К тому же во время лечения больные сами должны покупать дорогие лекарства, а денег сейчас у народа нет, – возмущен активист.
URL: https://www.vb.kg/403124
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