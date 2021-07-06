В Бишкек пришла поливная вода, но все еще мало

В Бишкеке в некоторых арыках появилась поливная вода с мутным осадком.
Горожане задаются вопросом, хватит ли ее на полив зеленых насаждений, которые уже месяц страдают от засухи.
В Бишкекезеленхозе корреспонденту VB.KG сообщили, что действительно вчера 5 июля, после 18.00 в город поступило примерно четыре кубических метра в секунду из речки Ала-Арча. А мутноватая вода, потому что пришла высоко с гор, где по всей видимости началось таяние снега.
- К сожалению этого объема все еще мало на весь город. Всю ночь с 5 на 6 июля, наши мирабы (прим. сотрудники заведующие поливом) занимались распределением воды по арыкам, - сообщили в пресс-службе Бишкекзеленхоза.
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