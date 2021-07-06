ГКНБ: По Орхану Инанды идет следствие

Когда мы связались с пресс-службой ГКНБ по данному поводу, там сообщили, что идет следствие.

Как пишут турецкие СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании Орхана Инанды, считавшегося пропавшим без вести.

Когда мы связались с пресс-службой ГКНБ по данному поводу, там сообщили, что идет следствие.

«Велось расследование по Орхану Инанды, информацию на данный момент представить не можем», — сказали в ведомстве.

Источник: super.kg,gezitter.org