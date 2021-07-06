После выздоровления от COVID-19 глава Минздрава перестал общаться со СМИ напрямую

Напомним, 25 июня стало известно, что Бейшеналиев заболел COVID-19.

Телефоны министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева, по которым ранее журналисты могли взять у него комментарий, отключены больше недели. Глава Минздрава недоступен для СМИ с момента его выздоровления. Обо всех его передвижениях сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 25 июня стало известно, что Бейшеналиев заболел COVID-19.

Сам чиновник считает, что болезнь у него протекала без осложнений, так как он прошел вакцинацию от коронавируса. Хотя до этого заявлял, что антитела после вакцинации у него не выработались.

Это были последние комментарии, которые Бейшеналиев давал журналистам по телефону. С тех пор его телефон отключен. Возможно, глава Минздрава сменил номер. О выздоровлении Бейшеналиева СМИ узнали от пресс-службы.

Между тем в социальных сетях пользователи регулярно просят журналистов задать ему вопросы по тем или иным темам.



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