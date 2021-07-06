ГКНБ: Экс-вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев возместил ушерб 30 млн сомов в рамках незаконного обогащения

В ходе следствия У. Азыгалиевым был возмещен ущерб в размере 30 млн сомов в государственный бюджет.
ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по установлению фактов незаконного обогащения со стороны лиц высшего эшелона власти были получены сведения в отношении экс-вице-мэра Бишкека Азыгалиева Уланбека Шайлообековича, проработавшего на государственной и муниципальной службе более 20 лет, который является владельцем большого количества незадекларированного имущества, зарегистрированного на близких родственников и аффилированных лиц.
По данному факту было начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 328 ч. 2 п. 2 УК Кыргызской Республики.
В ходе следствия У. Азыгалиевым был возмещен ущерб в размере 30 млн сомов в государственный бюджет.
Вместе с тем в ходе следствия назначена налоговая проверка и проводятся следственные действия, направленные на установление точной суммы ущерба.
Источник: Кyrgyztoday, gezitter.org
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