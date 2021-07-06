С чего начнет работу госсекретарь?

Государственный секретарь Чолпонбек Абыкеев планирует начать свою работу с обновления этики государственных служащих.

По его словам, на сегодня на каком-то уровне есть безответственность госслужащих, это надо искоренять, надо повышать ответственность.

«С этого начнем. Есть этика госслужащего, но, к сожалению, никто с ней даже не знаком. Мы планируем переписать этику госслужащего с учетом требования современности и потом распространить. Потом мы будем разговаривать с госслужащими на знание этики», — сказал он в эфире «Биринчи радио».

По словам Абыкеева, основная работа госсекретаря — правильно вести государственную идеологию. «Государственная идеология начинается с этики госслужащих, соблюдения ими законов, готовности работать во благо народа. Развитие государство с культурной стороны, духовной стороны тоже входит в сферу деятельности госсекретаря», — сказал он.

Источник: Баракелде, gezitter.org