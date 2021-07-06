С чего начнет работу госсекретарь?

Государственный секретарь Чолпонбек Абыкеев планирует начать свою работу с обновления этики государственных служащих.
По его словам, на сегодня на каком-то уровне есть безответственность госслужащих, это надо искоренять, надо повышать ответственность.
«С этого начнем. Есть этика госслужащего, но, к сожалению, никто с ней даже не знаком. Мы планируем переписать этику госслужащего с учетом требования современности и потом распространить. Потом мы будем разговаривать с госслужащими на знание этики», — сказал он в эфире «Биринчи радио».
По словам Абыкеева, основная работа госсекретаря — правильно вести государственную идеологию. «Государственная идеология начинается с этики госслужащих, соблюдения ими законов, готовности работать во благо народа. Развитие государство с культурной стороны, духовной стороны тоже входит в сферу деятельности госсекретаря», — сказал он.
Источник: Баракелде, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!