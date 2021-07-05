Новые кодексы. Возвращаются штрафстоянки и аресты до пяти суток

В парламент Кыргызстана поступили проекты Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также обновленный Кодекс о нарушениях.
По новым кодексам возвращается всё старое: лишение водительских прав, частые штрафстоянки (даже за мелкие нарушения ПДД), аресты до 5 суток в обезянниках. Не нойте. Назад - это тоже что и вперёд. Смотря куда повернуть голову.
— Дастан Бекешев (@bekeshev) July 5, 2021
Депутат Дастан Бекешев в Twitter написал, что возвращается все старое. «Лишение водительских прав, частые штрафстоянки (даже за мелкие нарушения ПДД), аресты до пяти суток», — отметил нардеп.
Депутаты с 5 по 30 июля будут работать в обычном режиме. Помимо утверждения новой редакции кодексов, парламентариям предстоит принять два конституционных законопроекта — о кабинете министров и пакет поправок в избирательное законодательство.
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