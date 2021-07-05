В Нарыне член «Йакын Инкар» отказался от своих убеждений

В Нарыне один из активных членов запрещенной в Кыргызстане экстремистской организации «Йакын Инкар» отказался от своих убеждений.
Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Уточняется, что в ходе проводимых мероприятий по противодействию религиозному экстремизму установлена причастность жителя Нарынской области Б.у.Ш. к запрещенной организации «Йакын Инкар».
Он публично признал ошибочность своих взглядов и отрекся от дальнейшего участия в деятельности экстремистского течения, призвав общественность района не поддаваться влиянию идеи экстремизма.
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