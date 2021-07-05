За сутки выявлено 1 тыс. 437 новых случаев COVID-19, 9 летальных исходов

В Кыргызстане на сегодня, 5 июля, коронавирусная инфекция выявлена еще у 1 тыс. 437 человек, сообщает Минздрав.

В разрезе по регионам в городе Бишкеке — 924, городе Оше — 71, Чуйской области — 142, Ошской области— 85, Таласской области — 10, Нарынской области — 7, Иссык-Кульской области — 33, Джалал-Абадской области — 78, Баткенской области— 87 новых случаев COVID-19.

В то же время от коронавируса вылечились 568 пациентов.

За сутки от COVID-19 скончались 9 человек: в Бишкеке — 3, в Оше — 1, в Чуйской области — 1, в Ошской области — 1, в Джалал-Абадской области — 1 и в Иссык-Кульской области — 2.

На сегодняшний день в больницах страны лечатся 4 тыс. 126 человек, на амбулаторном лечении находятся 11 тыс. 589 человек. Состояние 100 пациентов на стационарном лечении удовлетворительное, 2 тыс. 657 — средней тяжести, 1 тыс. 193 — тяжелое и 176 пациентов — крайне тяжелое.

Отметим, с начала пандемии в Кыргызстане коронавирусом заразились 132 тыс. 070 человек, из них выздоровели 113 тыс. 212 человек, скончались — 2 тыс. 046 человек.

Источник: maralfm.kg