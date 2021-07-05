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Общество
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ТИК не сочла нарушением инициативу партии о двоеженстве

Четвертого июля 2021 года Бишкекская ТИК рассмотрела заявление от политической партии «Реформа» на политическую партию «Келечек-Будущее».

В заявлении партия «Реформа» просила принять меры в отношении партии «Келечек-Будущее», которая выступила с инициативой узаконить двоеженство.

Территориальная комиссия, рассмотрев заявление, не нашла нарушений порядка и правил проведения предвыборной агитации партией «Келечек-Будущее».

 

Источник: maralfm.kg
 

           

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