ТИК не сочла нарушением инициативу партии о двоеженстве

Четвертого июля 2021 года Бишкекская ТИК рассмотрела заявление от политической партии «Реформа» на политическую партию «Келечек-Будущее».
В заявлении партия «Реформа» просила принять меры в отношении партии «Келечек-Будущее», которая выступила с инициативой узаконить двоеженство.
Территориальная комиссия, рассмотрев заявление, не нашла нарушений порядка и правил проведения предвыборной агитации партией «Келечек-Будущее».
Источник: maralfm.kg
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