Сыймык Жапыкеев: Пишут: «Своровал деньги», — комментируя мой отдых в лесу

Бишкек, "Саясат. kg". Когда кыргызский народ исправится?

«В этом году воды везде не хватает. Пандемия усилилась, но нам нельзя паниковать, обострился кризис, растут цены, активизировались талибы на юге. Кажется, началась действительно тяжелая жизнь. Но не время для политики. Сила в единстве. В последнее время мы видим, как многие политики были взяты под стражу, отдельные «обезжирены». А народ этого и требовал.

Не теряйте меня, я с народом. Когда я работал, они говорили: «Сыймыку только должность и была нужна», — когда оставил пост облпрокурора, они упрекнули: «И куда ты ушел?» — отдыхаю в лесу, а они пишут: «Своровал деньги». И вам желаю отдохнуть в лесу…

Когда кыргызский народ исправится? Когда не будет зависти и недоброжелательности. Мы исправимся, когда перестанем продавать голоса, нам надо перестать хвалить себя (мудрый народ, древний народ, удивительный народ)… Должна быть самокритика. У нас богатырский народ. 5 октября увидели. Нам пора перестать писать негатив друг другу.

Нам нужно опираться на образование, характер и разум. Мы стали политиками из-за того, что жизнь усложнилась. Нам нужно проявить терпение, перестать мешать Садыру Нургожоевичу, каждому нужно исправить себя. Во всем мире засуха, продуктов мало, урожайность составила 30%.

Всем желаю не болеть, нам надо преодолеть пандемию, страна должна процветать», — пишет на своей страничке в социальных сетях Сыймык Жапыкеев.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org