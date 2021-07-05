Женишбек Жумакадыр: Вместо того чтобы рекламировать аконит, как старушки, мог бы давать правильную информацию народу и призывать вакцинироваться. Тогда бы быстрее одолели болезнь

Бишкек, "Саясат. kg". «Будет правильней всего принимать вакцину, а не верить в сказки".

«Будет правильней всего принимать вакцину, а не верить в сказки. Неправы те, кто считает, что после прививки вирусом заразиться нельзя. Вакцина поможет нейтрализовать вирус в случае заражения. В это время ты можешь почувствовать слабость. Потому что в твоем организме сражаются вирус и вакцина, как на ринге. Вакцина обязательно победит, и ты легко перенесешь болезнь. Мы стали свидетелями, что вирус может и убить, если ты не получил вакцину. Ученые не нашли существенных побочных эффектов в широком используемых вакцинах. Нам не нужно мыслить узко. Бог дал нам разум, чтобы мы могли мыслить. Мы должны беречь свое здоровье.

Когда у тебя невыносимо болит зуб, ты не лежишь без дела и не уповаешь на Бога, а бежишь к стоматологу. Человек, находящийся при смерти, не станет пить яд в надежде, что он может помочь. В такие моменты у человека включаются мозги. Я думаю, что было бы хорошо всем нам включить мозги, когда дело касается ковида. По всему миру тысячи людей гибнут в результате ДТП. Но ведь люди не перестают водить машину. Ежедневно полтора миллиона человек умирает в мире от вредного воздействия табака. Но люди продолжают отравлять сигаретами свои легкие. А от вакцины за это время умерло мало человек. Изучили, выяснили, что другие заболевания спровоцировали летальный исход. Например, в Америке, где я сейчас нахожусь, вакцину получили 156 млн человек. Это 80% населения, если не учитывать детей.

Первыми привились врачи, а потом военнослужащие. Правительство же не стремилось истребить свое население.

Тем, кто привился, разрешается не носить маску. И нам следовало бы отойти от образа старушки, рекламирующей аконит, надо бы дать правильную информацию, призвать к вакцинации. Тогда бы все поняли и мы быстрее одолели эту болезнь. Мне жаль свою родину. Хотелось бы, чтобы мой совет принес пользу, чтобы люди не болели.

Надеюсь, что при поддержке Господа мы преодолеем все испытания, будем жить в благополучии», — пишет акын-импровизатор Женишбек Жумакадыр на своей страничке в социальных сетях.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org