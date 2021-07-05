Депутаты Атазов и Осмонов купили себе турецкую премию «Человек года»?

Бишкек, "Саясат. kg". Депутаты Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов и Айбек Осмонов объявили, что завоевали премию «Человек года» в Турции?
На XVII церемонии вручения «Золотых людей Шелкового Пути», они получили звание «Депутат года».
В связи с этим депутат Дастан Бекешев задается вопросом:
«Люди купили себе статус и почувствовали себя «золотыми людьми». Если бы мне дали 10 тысяч долларов, я бы придумал более громкое звание.
По правде говоря, это очень низко. В Жогорку Кенеше многие бегают ради звания, медали, грамоты, статуса. Пишут письма президенту, просят наградить орденом или званием.
Если в детстве вам не хватило материнской любви, если чувствуете себя неполноценным, если у вас низкая самооценка, обращайтесь ко мне, я вам напишу какое-то звание».
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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