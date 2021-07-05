"Нет навыков госуправления". Джакупова разочаровалась в Минюсте и написала президенту

К сожалению, на протяжении длительного времени руководство Министерства юстиции не может наладить эту работу.

Общественный фонд "Правовая клиника "Адилет", возглавляемый Чолпон Джакуповой, обратился к президенту Садыру Жапарову с письмом, в котором вновь выразил обеспокоенность предстоящей инвентаризацией законодательства, а именно связанной с ней работой госорганов.

Kaktus.media публикует текст письма:

"Мы вынуждены вновь обратиться к вам в связи с рядом серьезных проблем, ведущих к провалу процесса инвентаризации законодательства. Учитывая ваши заявления о привлечении представителей гражданского и экспертного сообщества к этому процессу, мы направили несколько наших сотрудников, поскольку осознаем необходимость непрерывного усовершенствования законов, а также приведения их в соответствие с Конституцией.

Однако результаты инвентаризации законов и их качество напрямую зависят от способности органов власти организовать нормальную работу соответствующих экспертных групп.

К сожалению, на протяжении длительного времени руководство Министерства юстиции не может наладить эту работу.

Центральным звеном инвентаризации законодательства является проведение оценки законов, от результатов которой будет зависеть дальнейшая судьба каждого закона. Фактически работа по осуществлению этой оценки началась только сейчас, т. е. спустя 5 месяцев после подписания указ президента "О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики" от 8 февраля 2021 г. УП №26.



Кроме того, многие представители гражданского общества, предлагавшие свою поддержку, не были включены Министерством юстиции в составы экспертных подгрупп, которые будут непосредственно осуществлять оценку законов. Лишь только 18 июня 2021 г., после продолжительной критики общественности, руководство министерства решило включить всех заинтересованных лиц.

30 июня 2021 г. в Министерстве юстиции состоялось второе заседание экспертной подгруппы по вопросам государственного устройства. В ходе заседания было объявлено, что руководство министерства самостоятельно распределило законы, подлежащие оценке, между членами данной подгруппы. Данное решение не выдерживает никакой критики! Министерство юстиции абсолютно не учитывает, что в праве, как и в любой другой отрасли, существует понятие специализации.

Так, например, Закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" будут оценивать представители гражданского общества, аппаратов Жогорку Кенеша и акыйкатчы (омбудсмена). Закон "Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности" было поручено оценивать подгруппе с аналогичным составом, в которой нет представителей института адвокатуры.

Напомню, что в соответствии с указом президента от 8 февраля 2021 г. инвентаризация законов проводится на предмет соответствия Конституции, принципам социальной справедливости и партнерства, необходимости, целесообразности и эффективности, достаточности регулирования предмета, устранения внутренних противоречий и коллизий, пробелов в праве.

Таким образом, члены подгрупп должны также проанализировать практику применения каждого закона, чтобы иметь возможность делать выводы относительно соответствия либо несоответствия перечисленным критериям. В связи с чем качество оценки изначально может ставиться под сомнение, поскольку руководство Министерства юстиции поручает провести анализ законов лицам, не являющимся специалистами в соответствующих отраслях права и сферах деятельности.

Игнорирование специализации членов подгрупп, включая представителей государственных органов, позволяет уже сейчас прогнозировать, что цели инвентаризации, поставленные в указе президента от 8 февраля 2021 г., не будут достигнуты.

В целях обсуждения вопросов инвентаризации я дважды встречалась с министром юстиции А. Чынбаевой, и в ходе встреч мне было обещано, что наши предложения будут рассматриваться объективно с предоставлением ответов в установленные сроки. К сожалению, никаких ответов мы не получили.

Подобные решения и действия Министерства юстиции позволяют предположить, что включение представителей гражданского общества в составы подгрупп является лишь имитацией сотрудничества с общественностью. Например, мы тесно сотрудничали с Генеральной прокуратурой в рамках экспертной группы по разработке законов уголовно-правового блока. Наши представители имели реальную возможность в рабочем порядке вносить предложения и открыто их обсуждать. К сожалению, не все наши предложения были приняты, но в то же время большое количество рекомендаций было отражено в финальных версиях документов, в особенности относительно гарантий неприкосновенности адвокатов.

Необходимо особо отметить, что на Министерство юстиции возложена очень важная и одновременно сложная задача по проведению инвентаризации законодательства, которая является одним из приоритетных направлений государственной политики. Однако перечисленные выше обстоятельства в их совокупности демонстрируют полное отсутствие навыков государственного управления у руководства Министерства юстиции. При этом сотрудники среднего звена демонстрируют полное понимание поставленных целей и задач, но вопросы администрирования рабочих процессов являются прерогативой первых лиц. В целом, в последние месяцы в обществе все чаще звучат разочарования в связи со значительным падением качества работы Министерства юстиции.

Перечисленные выше недочеты существенным образом повышают риски формирования некачественного законодательства в процессе его инвентаризации, что может в будущем привести к серьезным проблемам для граждан. Законы устанавливают обязательные правила поведения для всех представителей общества, включая полномочия органов власти и порядок их исполнения. Каждое несправедливое, необоснованное и непродуманное решение, принятое представителями власти в виду некачественных законов, будет вносить свой вклад в общую массу социального недовольства и, как следствие, общественно-политической напряженности в целом.

В связи с изложенным, в целях формирования качественного и стабильного законодательства, снижения указанных выше рисков прошу обеспечить прозрачность деятельности экспертных групп, а также справедливые процедуры принятия решений, учитывающие предложения общественности.

Вместе с тем, учитывая, что в настоящее время по вашей инициативе, а также в связи с принятием Конституции Кыргызстана идет широкомасштабный пересмотр почти всех сфер законодательства, мы считаем важным отметить необходимость предоставления обществу актуальной информации о всех предлагаемых законопроектах и решениях. В связи с появлением у президента права законодательной инициативы администрацией президента на официальном сайте главы государства был внедрен специальный раздел, в котором размещаются проекты законов и других документов, инициируемых президентом. Общественность приветствует столь своевременную работу вашей администрации, поскольку была предоставлена возможность ознакомления с важными документами. Вместе с тем в целях усовершенствования процесса законотворческой деятельности позвольте внести некоторые рекомендации. В частности, мы предлагаем дополнить информацию о законопроектах сведениями о дате их опубликования, сопроводительных документах, включая справку-обоснование, о результатах общественного обсуждения, а также об окончательной версии документов и их направлении в Жогорку Кенеш.



Кроме того, считаем важным обратить ваше внимание на тот факт, что после октябрьских событий 2020 года и до настоящего времени на сайте Жогорку Кенеша не работает важнейший раздел "Законопроекты". Именно в этом разделе граждане могли увидеть текст законопроектов в том виде, в котором они были внесены в парламент, сопроводительные документы к ним, кем и когда они были внесены, дальнейшее движение документов, заключения экспертиз, позиции государственных органов, решения комитетов и постановления Жогорку Кенеша, а также окончательные тексты принятых законов с внесенными в них изменениями. Предоставление указанной информации является обязанностью государства в соответствии с частью 2 статьи 6 Конституции, согласно которой в Кыргызской Республике народовластие основывается на принципах принадлежности всей полноты власти народу, защиты прав и свобод человека и гражданина, свободного и реального доступа к управлению делами государства и общества. В связи с чем в качестве главы государства, гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина просим также оказать содействие в обеспечении прав кыргызстанцев на участие в управлении государством путем предоставления актуальной информации о всех законопроектах и других важных решениях, принимаемых органами власти"





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