Алиярбек Абжалиев, подозреваемый в незаконном обогащении, пришел на заседание парламента

Депутат Алиярбек Абжалиев, находившийся до недавнего времени за границей, сегодня, 5 июля, пришел на открытие внеочередной сессии Жогорку Кенеша.
Напомним, 28 июня стало известно, что Абжалиев пересек границу с Казахстаном, его сразу же задержали работники ГКНБ и доставили в следственную службу.
По данным источников, он заплатил 20 млн сомов. Общий ущерб, как говорят источники, составляет 50 млн сомов. Официальных данных об этом нет.
Ранее АКС ГКНБ установила факты незаконного обогащения со стороны депутата. По версии следствия, он приобрел активы, несопоставимые с его официальными доходами. Перед этим Абжалиев вылетел по маршруту Бишкек - Стамбул и не возвращался.
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