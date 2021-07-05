Жена Орхана Инанды вышла на одиночный пикет к "Белому дому". Просит найти мужа

Супруга пропавшего президента МОУ "Сапат" Орхана Инанды Рейхан вышла на одиночный пикет к "Белому дому".

Об этом Kaktus.media сообщила адвокат Таалайкуль Токтакунова.

В руках у участницы акции - плакат с надписью: "Где Орхан Инанды?"

"Все ее успокаивают и обещают, что он придет. Единственная надежда - сидеть и ждать. Говорить что-то еще невозможно", - рассказала Токтакунова.

Адвокат отметила, что некоторые люди спрашивают, почему "все должны искать Орхана Инанды". "Его должны искать, потому что он наш гражданин, кроме того, он руководит школой, которая дает качественное образование. Наши дети получают лучшее образование", - сказала она.



Инанды исчез в Бишкеке более месяца назад. МВД начало досудебное производство по статье "Похищение человека". На исчезновение гражданина Кыргызстана отреагировал президент страны Садыр Жапаров. Он поручил ГКНБ и МВД усилить поиски Инанды. Выпускники школ "Сапат" выходили на митинги к Дому правительства и посольству Турции в Кыргызстане с требованием найти их учителя.



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