Ежедневно заболевают тысячи наших сограждан, есть летальные исходы, но никто не шевелится...

Политик Жылдызкан Жолдошева обратилась к президенту Садыру Жапарову с обвинением в адрес министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева и требованием освобождения его от должности.

«Коронавирус с каждым днем усиливается, ежедневно заболевают тысячи наших сограждан, есть летальные исходы, но никто даже не пошевелится. Как будто умирают мухи. Дорогой Садыр иним, сколько ещё кыргызстанцев должно умереть, чтобы отправить в отставку министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева?

Принесённую присягу надо исполнять, уважаемый господин президент», — написала Жолдошева.

До этого на парламентском заседании 30 июня этот вопрос поднимала вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, напомнив об ответственности Алымкадыра Бейшеналиева.

Источник: argument.kg, gezitter.org