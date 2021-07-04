Ежедневно заболевают тысячи наших сограждан, есть летальные исходы, но никто не шевелится...

Политик Жылдызкан Жолдошева обратилась к президенту Садыру Жапарову с обвинением в адрес министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева и требованием освобождения его от должности.
«Коронавирус с каждым днем усиливается, ежедневно заболевают тысячи наших сограждан, есть летальные исходы, но никто даже не пошевелится. Как будто умирают мухи. Дорогой Садыр иним, сколько ещё кыргызстанцев должно умереть, чтобы отправить в отставку министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева?
Принесённую присягу надо исполнять, уважаемый господин президент», — написала Жолдошева.
До этого на парламентском заседании 30 июня этот вопрос поднимала вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, напомнив об ответственности Алымкадыра Бейшеналиева.
Источник: argument.kg, gezitter.org
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