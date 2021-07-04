Бейшеналиев: Вакцина – новый препарат, никто не гарантирует, что он не приведет к бесплодию

Бишкек, "Саясат. kg". Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что вакцина от коронавируса может привести к бесплодию.

Так он выразился в интервью 7-му каналу.

«Вакцина – новый препарат, никто не может знать – приведет ли она к бесплодию или нет. Возможно она может увеличить число людей, страдающих от бесплодия», – сказал министр.

Он объяснил, почему заболел даже после прививки:

«То, что я заболел, – стало хорошим примером. Вакцина не защищает от ковида на 100%. Вакцина, которую мы применяем, имеет 70% эффективность. У «Спутника» эффективность 95%. Если говорить о первой вакцине, то из 100 человек у 70 появятся антитела, у 30 – не появятся. Я оказался среди этих 30. Но если бы я не был привит, то болел бы все 14 дней, а после ковида подвергся бы синдрому, меня мучила бы слабость и кашель. Те, кто получил вакцину, легче переносят болезнь».

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org/society/98717/