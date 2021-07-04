Нурбаев: Ежедневно от коронавируса погибает 5-6 человек, а министр сидит как ни в чем не бывало

Бишкек, "Саясат. kg". Депутат Абдывахап Нурбаев обвинил кабинет министров в ухудшении ситуации с коронавирусом.

— Каждый день от болезни умирают 5-6 человек. А кабинет министров спит, как будто ничего не происходит. Другие страны мира вакцинировали 70-80% населения. А наши спят. В нынешних смертях виноваты они. У них нет права сидеть, им нужно со слезами на глазах попросить прощения у народа и уйти, сказав: «Такая ситуация сложилась из-за того, что мы не смогли своевременно обеспечить вакциной». Даже не смогли привести вакцины, выделенные Китаем. Уже месяц прошел. Как они смеют получать зарплату за счет народа и покупать на эти деньги хлеб своим детям? Вот сейчас ежедневно выявляется около 2 тысяч случаев. Это хуже, чем в прошлом году. Кто ответит? Министр здравоохранения или глава кабмина? Все молчат, — сказал депутат.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org/society/98717/