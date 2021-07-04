Исхак Масалиев обратился с просьбой к молодежи

Бишкек, "Саясат. kg". Я бы обратился к парням, девушкам, всей молодежи — берегите себя!
За день коронавирус был выявлен у 1 тысячи 965 человек. Печально, но и это не полный показатель. Многие молодые люди кашляют и не проверяются, мол, простыл...
Я бы обратился к парням, девушкам, всей молодежи — берегите себя!
Вы вылечитесь, молодой организм справится с этой напастью, но тяжело будут переносить коронавирус ваши мамы и папы, ваши дедушки и бабушки. Если желаете им долголетия и счастья, полностью предпринимайте профилактические меры. Требования не столь суровые — носить маску, избегать большого скопления людей, соблюдать правила личной гигиены...
Я уже перенес болезнь, и поверьте, она не проходит легко, долгое время вы не сможете прийти в себя...
Прошу, умоляю, требую — берегите себя, ребята", — пишет на своей странице в социальных сетях экс-депутат Исхак Масалиев.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org/society/98717/
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