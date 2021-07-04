«Главное не паниковать». Министр здравоохранения Бейшеналиев о третьей волне COVID-19

Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев 30 июня дал интервью AKIpress.

В нём он рассказал о эпидемиологической ситуации в стране и прокомментировал приказ минздрава об обязательной вакцинации медиков.



Ограничений предлагать не будем

По словам Бейшеналиева, минздрав не будет предлагать вводить ограничительные меры* из-за ухудшения эпидситуации в стране.

«В прошлом году мы ввели карантин, который привел к кризису. Сейчас все дорожает и вводить ограничения будет неправильно. У большинства граждан, у которых был выявлен коронавирус, болезнь протекает в легкой форме. Они получают амбулаторное лечение. По этой причине ограничения минздрав предлагать не будет», — сказал он.

Чиновник пожаловался на то, что кыргызстанцы не соблюдают «элементарные санитарные требования»*. По мнению министра, вместо ограничений «надо работать над самосознанием, ведь рост заболеваемости идет не от того, что минздрав плохо работает».

*Однако и сам министр не соблюдает санитарные требования. Так 25 июня стало известно, что он заразился коронавирусом, но уже спустя 4 дня заявил, что у него отрицательный ПЦР-анализ и обратно вышел на работу. По данным ВОЗ, при появлении симптомов COVID-19 следует оставаться в изоляции на протяжении как минимум 10 дней и дополнительно три дня после исчезновения симптомов заболевания.

Кроме того, Бейшеналиев заявил, что использует для лечения настойку из ядовитого растения аконит — никаких доказательств того, что настойка из аконита действительно лечит коронавирус или как-то помогает больным с COVID-19 нет. Кроме того, употребление этой настойки в неправильных дозах может привести к смерти.

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Про штаммы коронавируса



По словам министра, в Кыргызстане есть все штаммы коронавируса*, в том числе и «дельта».

*Штаммы — это мутировавшие варианты вируса. По данным ВОЗ, во всем мире выявлены сотни вариантов — штаммов вируса SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19. Некоторые штаммы отличаются от изначального вируса тем, что они более заразны. Например, «дельта» («индийский штамм») и «альфа» («британский штамм»).

Он отметил, что в стране идёт рост заражённых, но у минздрава есть план.

«Места в больницах есть, по необходимости будем подключать и другие стационары. План по развертыванию мест в больницах есть. Главное не паниковать», — заверил он.

Про заражение коронавирусом



По словам Бейшеналиева, он узнал о том, что заразился COVID-19 24 июня на онлайн-заседании кабинета министров по эпидситуации с коронавирусом.

«В тот момент я узнал, что у меня положительный результат ПЦР-анализа на коронавирус. Поэтому пришлось прервать связь», — сказал он.

Кампания по вакцинации в стране не провалена



По мнению чиновника, нельзя сказать, что кампания по вакцинации населения против COVID-19 провалена. Он заявил, что ситуация с медленными темпами вакцинации сложилась из-за того, что Кыргызстан не производит вакцины.

На заседании кабмина 24 июня по эпидситуации с коронавирусом глава кабинета Улукбек Марипов сделал замечание Бейшеналиеву и его заместителю Джалалидину Рахматуллаеву за «неудовлетворительную работу по обеспечению республики вакцинами».

«Осенью прошлого года я много раз предлагал построить завод и здесь производить вакцины, то есть развернуть завод по розливу. Однако меня никто не поддержал. Сейчас мы зависимы от других, просим вакцины и по этой причине не можем в полном объеме охватить население иммунизацией», — рассказал он.

Низкий охват вакцинацией и рост зараженных. Как это связано? Объясняем на данных

Медиков кормим



Бейшеналиев назвал информацию, распространяемую в соцсетях и СМИ, о том, что медработников в красной зоне не кормят — «не соответствующей действительности».

«Ежедневно утром и вечером я связываюсь с главными врачами больниц и провожу проверку […] в больницах медиков обеспечивают едой и всем необходимым», — сообщил он.

Про обязательную вакцинацию медиков

По мнению министра, приказ минздрава об обязательной вакцинации медработников не нарушает права медиков, а власти просто «хотят обезопасить» их.

Приказ «Об организационных мерах по вакцинации работников системы здравоохранения» Бейшеналиев подписал 29 июня, сразу после того, как вышел из самоизоляции.

Третья волна COVID-19

В последние несколько недель в Кыргызстане идёт резкий рост числа зараженных COVID-19. А минздрав ещё 15 июня заявил, что в Кыргызстане началась третья волна коронавируса.

Так за прошедшие сутки в стране зафиксировали 1 392 новых случая заражения коронавирусом, из которых 803 в Бишкеке.

Всего, по данным минздрава, с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 126 395 случаев заражения COVID-19.

По официальной версии, всего умерли 2 009 пациентов от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее республиканский штаб рекомендовал кыргызстанцам не ездить в те регионы, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Также штаб призвал граждан избегать посещения мест массового скопления людей и соблюдать санитарные нормы.

Кроме этого, республиканский штаб рекомендовал сотрудникам министерств и ведомств вакцинироваться «в кратчайшие сроки». А руководителей госорганов попросило отправить на удалённый режим работы 50% сотрудников, в том числе тех, кто старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.



Клооп