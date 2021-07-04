У кого-то отпуск начался хорошо – Депутаты ушли на каникулы с солидными отпускными

Экс-депутат Исхак Масалиев обвинил своих бывших коллег в нарушении обещания не получать заработную плату.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.
По его словам, ушедшие на каникулы народные избранники получат по 200-300 тысяч сомов отпускных.
«Жогорку Кенеш… Помните, они говорили, что готовы и заработную плату не получать? Депутаты говорили, что после принятия новой Конституции примут закон о выборах, и до июня продлили свои полномочия. Однако даже не вспомнили про исполнение этого закона. А теперь уставшие вышли на каникулы. Один месяц будут встречаться с избирателями, второй — отдыхать. По 200-300 тысяч сомов получат. Это называется «отпускные», — отметил он.
Бишкек24
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!