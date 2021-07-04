У кого-то отпуск начался хорошо – Депутаты ушли на каникулы с солидными отпускными

Экс-депутат Исхак Масалиев обвинил своих бывших коллег в нарушении обещания не получать заработную плату.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

По его словам, ушедшие на каникулы народные избранники получат по 200-300 тысяч сомов отпускных.

«Жогорку Кенеш… Помните, они говорили, что готовы и заработную плату не получать? Депутаты говорили, что после принятия новой Конституции примут закон о выборах, и до июня продлили свои полномочия. Однако даже не вспомнили про исполнение этого закона. А теперь уставшие вышли на каникулы. Один месяц будут встречаться с избирателями, второй — отдыхать. По 200-300 тысяч сомов получат. Это называется «отпускные», — отметил он.

Бишкек24