ВОЗ – В КНДР не зафиксировали ни одного случая COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения Северная Корея оказалась единственной страной где не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом.
«Согласно последней обновленной информации по COVID-19, предоставленной ВОЗ правительством, в КНДР до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19», — сообщили в пресс-службе организации.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна столкнулась с «большим кризисом», поскольку пришлось уволить партийных чиновников за пренебрежение своими обязанностями из-за неспособности принять меры по защите граждан от коронавируса.
Бишкек24
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