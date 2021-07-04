ВОЗ – В КНДР не зафиксировали ни одного случая COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения Северная Корея оказалась единственной страной где не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом.

«Согласно последней обновленной информации по COVID-19, предоставленной ВОЗ правительством, в КНДР до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19», — сообщили в пресс-службе организации.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна столкнулась с «большим кризисом», поскольку пришлось уволить партийных чиновников за пренебрежение своими обязанностями из-за неспособности принять меры по защите граждан от коронавируса.





Бишкек24