В супермаркетах и аптеках Кыргызстана планируют открыть пункты вакцинации

В Кыргызстане намерены открыть пункты вакцинации в супермаркетах и аптеках.

Об этом в ходе заседания республиканского оперативного штаба сообщила заместитель председателя кабмина Жылдыз Бакашова.

Она напомнила, что в ближайшее время в страну прибудет 1 млн 250 тысяч доз китайской вакцины «Sinopharm», которую распределят по всем областям.

«Необходимо максимально ускорить процесс вакцинации населения. Эпидемиологическая ситуация в республике стремительно ухудшается. Необходимо обеспечить круглосуточную работу вакцинных пунктов в Бишкеке. Кроме того, пункты вакцинации будут открывать в супермаркетах, аптеках», — сказала глава штаба.

Бишкек24