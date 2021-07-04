В супермаркетах и аптеках Кыргызстана планируют открыть пункты вакцинации

В Кыргызстане намерены открыть пункты вакцинации в супермаркетах и аптеках.
Об этом в ходе заседания республиканского оперативного штаба сообщила заместитель председателя кабмина Жылдыз Бакашова.
Она напомнила, что в ближайшее время в страну прибудет 1 млн 250 тысяч доз китайской вакцины «Sinopharm», которую распределят по всем областям.
«Необходимо максимально ускорить процесс вакцинации населения. Эпидемиологическая ситуация в республике стремительно ухудшается. Необходимо обеспечить круглосуточную работу вакцинных пунктов в Бишкеке. Кроме того, пункты вакцинации будут открывать в супермаркетах, аптеках», — сказала глава штаба.
Бишкек24
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