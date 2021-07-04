На кыргызско-казахской границе скопились 119 большегрузов

На КПП «Ак-Тилек» на кыргызско-казахской границей наблюдается скопление большегрузных авто.
На данный момент на месте находятся 199 грузовиков.
Как пояснили в Погранслужбе КР, это носит цикличный характер в связи с увеличением грузопотока. При этом отмечается, что с кыргызской стороны для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля ограничений нет.
На других КПП на кыргызско-казахской границе скопления транспорта не зафиксировано.
Бишкек24
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