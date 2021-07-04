В Кыргызстане хотят ввести регламент для удаленной работы. Проект постановления опубликован на сайте правительства.
На сегодняшний день, в Трудовом кодексе КР предусмотрено регулирование труда надомников. Действующие положения регулируют ситуацию, при которой работник исполняет обязанности, связанные с производством потребительских и ремесленных товаров из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых надомником за свой счет. Но эти нормы не могут быть применимы для регулирования труда различных категорий работников, пишут авторы постановления.
"В настоящее время, в связи со сложившейся ситуацией, возникла острая необходимость в регулировании удаленного труда различных категорий работников. Изменения предоставляют возможность юридически закрепить отношения с такими работниками", - говорится в постановлении.
Если документ будет принят, то заключении договора условие о дистанционной работе должно быть включено в трудовой договор с работником. Договором может предусматриваться дополнительное условие об обязанности дистанционного работника использовать при исполнении им своих обязанностей оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства, предоставленные или рекомендованные работодателем.
При этом, исходя из норм законопроекта в случае, когда работник использует собственные средства коммуникаций на постоянной основе, работодателем выплачивается компенсация, размер и порядок выплаты которой устанавливается по соглашению с работником.
Важным пунктом предлагаемого проекта закона является положение о том, что наличие дистанционного работника не влечет обязанности работодателя регистрировать для этих целей отдельное структурное подразделение, поскольку под дистанционного работника стационарное рабочее место не организуется.
URL: https://www.vb.kg/402953
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!