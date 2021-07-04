Минздрав признал сертификаты о вакцинации 20 стран

Министерство здравоохранения признало сертификаты о вакцинации ряда стран.

Об этом сообщается на сайте МИД КР.

В соответствии с изменениями в алгоритме действий по недопущению завоза и распространения короновирусной инфекции, при въезде в Кыргызстан необходимо предъявить результаты ПЦР-теста, проведенного за последние 72 часа с момента отбора анализа или, в качестве альтернативы, документ (сертификат), удостоверяющий получение вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

При этом, Министерством здравоохранения и социального развития на сегодня признаны документы (сертификаты), удостоверяющие вакцинацию, выдаваемые в следующих государствах:

Великобритания

Венгрия

Катар

Израиль

Грузия

Королевство Саудовская Аравия

ОАЭ

Республика Корея

Польша

Республика Сан-Марино

Казахстан

Узбекистан

Россия

Румыния

США

Турция

ФРГ

Франция

Швейцария

Европейский Союз (сертификат, выданный Медицинской службой Объединения в городе Брюссель, Бельгия)

При этом, МИД обращает внимание, что указанный перечень может быть изменен по мере признания сертификатов других иностранных государств.

URL: https://www.vb.kg/402958

