Минздрав признал сертификаты о вакцинации 20 стран

Министерство здравоохранения признало сертификаты о вакцинации ряда стран.
Об этом сообщается на сайте МИД КР.
В соответствии с изменениями в алгоритме действий по недопущению завоза и распространения короновирусной инфекции, при въезде в Кыргызстан необходимо предъявить результаты ПЦР-теста, проведенного за последние 72 часа с момента отбора анализа или, в качестве альтернативы, документ (сертификат), удостоверяющий получение вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
При этом, Министерством здравоохранения и социального развития на сегодня признаны документы (сертификаты), удостоверяющие вакцинацию, выдаваемые в следующих государствах:
Великобритания
Венгрия
Катар
Израиль
Грузия
Королевство Саудовская Аравия
ОАЭ
Республика Корея
Польша
Республика Сан-Марино
Казахстан
Узбекистан
Россия
Румыния
США
Турция
ФРГ
Франция
Швейцария
Европейский Союз (сертификат, выданный Медицинской службой Объединения в городе Брюссель, Бельгия)
При этом, МИД обращает внимание, что указанный перечень может быть изменен по мере признания сертификатов других иностранных государств.
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