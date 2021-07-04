Создана команда консультантов-пульмонологов по COVID-19 (номера для связи)

Организована и подготовлена команда пульмонологов для онлайн-консультаций по COVID-19.
Об этом сообщает Минздрав.
Команда организована главным пульмонологом Минздрава Талантом Сооронбаевым. Консультацию можно получить ежедневно с 9:00 до 18:00.
ФИО и номера телефонов врачей:
— Кемелова Жыпара Кемеловна – 0550539893 (Бишкек);
— Майназарова Бактыгуль Тураровна – 0702807418 (Бишкек);
— Шералиев Улан Умаралиевич – 0509990507 (Бишкек);
— Мадиева Уулкан Бримкуловна – 0502034430 (Бишкек);
— Кадырбердиева Зарина Сылыкбековна – 0559251525 (Бишкек);
— Абдраева Айнура Каныбековна – 0706797957 (Бишкек);
— Абдулазизова Нургуль – 0700851292 (Бишкек);
— Акылбеков Азамат Исхакович – 0700351748 (Бишкек);
— Жакыбалиева Нурай Тообаевна – 0703646080 (Нарын)
— Мадемилов Маамед Жолдошбекович – 0706341649 (Бишкек);
— Исакова Гүлнара Бообековна – 0551331184 (Бишкек);
— Долотова Токтобубу Жоламановна – 0555708707, 0709708705 (Бишкек);
— Емилова Мыскал Мамажанова – 0778287854 (Бишкек);
— Тилекеева Сабира Масадыковна – 0550936055 (Ош);
— Исакова Аида Мухтаровна – 0559161789, 0778536126 (Жалал-Абад);
— Маметазим уулу Назар – 0504444103 (Бишкек);
— Курманалиева Салтанат Эсенгуловна – 0709755630 (Бишкек);
— Маасаидова Акылай Жолдошевна – 0777337111 (Бишкек);
— Примкулов Таалайбек Примкулович – 0772140372 (Ош);
— Зайдинов Камолиддин Зайдинович – 0557919156 (Ош);
— Нурланова Махабат Мелисовна – 0703010103 (Бишкек).
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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