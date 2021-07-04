Задержанный за вымогательство взятки в 500 тысяч Расул Умбеталиев оштрафован на 260 тысяч

Первомайский районный суд Бишкека назначил наказание в виде штрафа в 260 тысяч сомов.

Член тендерной комиссии по закупке угля в один из филиалов ГП «Кыргызтеплоэнерго», эксперт Расул Умбеталиев признан виновным Первомайским районным судом.

Первомайский районный суд Бишкека назначил наказание в виде штрафа в 260 тысяч сомов.

Напомним, Расул Умбеталиев был задержан ГКНБ 4 ноября 2020 года за вымогательство взятки в размере 500 тыс. сомов и водворен под стражу.

Источник: ПолитКлиника, gezitter.org