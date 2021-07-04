Задержанный за вымогательство взятки в 500 тысяч Расул Умбеталиев оштрафован на 260 тысяч

Первомайский районный суд Бишкека назначил наказание в виде штрафа в 260 тысяч сомов.
Член тендерной комиссии по закупке угля в один из филиалов ГП «Кыргызтеплоэнерго», эксперт Расул Умбеталиев признан виновным Первомайским районным судом.
Первомайский районный суд Бишкека назначил наказание в виде штрафа в 260 тысяч сомов.
Напомним, Расул Умбеталиев был задержан ГКНБ 4 ноября 2020 года за вымогательство взятки в размере 500 тыс. сомов и водворен под стражу.
Источник: ПолитКлиника, gezitter.org
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