Эксперт, которая ела курут на заседании парламента: Эта была конфета, не курут

Бишкек, "Саясат. kg". Доктор юридических наук Венера Табалдиева прокомментировала свои действия на заседании парламента.

Напомним, в социальных сетях было распространено видео того, как она ест курут и красит губы, когда выступает генпрокурор Курманкул Зулушев.

«Я в целом не крашусь. Из-за коронавируса часто пользуюсь антисептиком, из-за этого трескаются мои губы. Приходится чаще пользоваться помадой. Что касается курута, то это была конфета, а не курут. У меня постоянно поднимается уровень сахара. Часто ем конфеты. По правде говоря, в тот момент я сильно разволновалась. Впервые мне надо было выступить, как не волноваться. А от волнений поднимается уровень сахара. В тот момент я почувствовала, что поднимается уровень сахара. Мне надо было быстро закусить тонизирующей конфеткой. А потом пришлось красить губы. Мне жаль моих оппонентов, если они не нашли к чему придраться, кроме этого», — сказала Табалдиева.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org