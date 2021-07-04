Эксперт, которая ела курут на заседании парламента: Эта была конфета, не курут

Бишкек, "Саясат. kg". Доктор юридических наук Венера Табалдиева прокомментировала свои действия на заседании парламента.
Напомним, в социальных сетях было распространено видео того, как она ест курут и красит губы, когда выступает генпрокурор Курманкул Зулушев.
«Я в целом не крашусь. Из-за коронавируса часто пользуюсь антисептиком, из-за этого трескаются мои губы. Приходится чаще пользоваться помадой. Что касается курута, то это была конфета, а не курут. У меня постоянно поднимается уровень сахара. Часто ем конфеты. По правде говоря, в тот момент я сильно разволновалась. Впервые мне надо было выступить, как не волноваться. А от волнений поднимается уровень сахара. В тот момент я почувствовала, что поднимается уровень сахара. Мне надо было быстро закусить тонизирующей конфеткой. А потом пришлось красить губы. Мне жаль моих оппонентов, если они не нашли к чему придраться, кроме этого», — сказала Табалдиева.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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