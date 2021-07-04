В каком случае штрафы будут выплачиваться своевременно?

Камеры видеонаблюдения, установленные в рамках проекта «Безопасный город», дают хороший результат.

С тех пор как был запущен проект и по 25 июня 2021 года было зафиксировано 2 млн 448 тысяч нарушений ПДД. Это, конечно, много. Без видеокамер не удалось бы зафиксировать такое количество ПДД. Такие вопросы решались бы на месте с гаишниками, «штрафы» уходили бы в карманы инспекторов. Показатели хорошие, но есть проблемы с взысканием штрафов. По 1 млн 630 тысячам 218 случаям штрафы были уплачены, остальные не платили. В процентах это 66,5%, общая сумма уплаченных штрафов составляет 1 млрд 800 млн 757 тысяч сомов. Это означает, что нужно добиться своевременной уплаты выписанных штрафов. Возможно нужно изменить размер штрафов и принять иные меры в отношении водителей…

Отметим, что проект «Безопасный город» был запущен 4 марта 2019 года. В 38 перекрестках Бишкека и на 52 участках дорог Чуйской области были установлены камеры.

Источник: газета «Майдан.kg» №24 от 30.06.2021 / стр. 7, gezitter.org

