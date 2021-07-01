Эльмурза Сатыбалдиев: Я поддерживаю Курманкула Зулушева

Экс-генпрокурор Мыктыбек Абдылдаев считает, что поправки в Уголовный кодекс должны быть подкорректированы

Поправки в Уголовный кодекс должны быть подкорректированы ко второму чтению. Об этом Vesti.kg заявил бывший генпрокурор, депутат ЖК Мыктыбек Абдылдаев.

По его словам, расширение полномочий у Генпрокуратуры будет вызывать много вопросов.

- Все кодексы изучить за три-четыре дня очень тяжело, потому что нужно истолковать каждую статью, - отметил Абдылдаев. - Предыдущие кодексы были приняты по такой схеме — все было расписано идеально. Вопрос стоит в том, чтобы изучить и подкорректировать. Каждый должен высказать свое мнение, а то все проводится сумбурно.

Между тем еще один экс-генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев сказал в разговоре с Vesti.kg, что поддерживает нынешнего главу надзорного органа Курманкула Зулушева. Однако он отказался комментировать предлагаемые поправки в уголовное законодательство.

- Я поддерживаю Курманкула Зулушева и его старания, - подчеркнул Сатыбалдиев.

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