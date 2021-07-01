Депутаты Жогорку Кенеша ушли на каникулы

Сегодня,30 июня, завершилась очередная сессия VI созыва Жогорку Кенеша.
Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев объявил, что, в соответствии со статьей 83 Конституции Кыргызской Республики и статьи 34 закона «О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», VIII сессия Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва считается закрытой.
Источник: Баракелде
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