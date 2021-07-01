Минздрав покупает непроверенные дженерики? Люди с пересаженными органами вышли на митинг

Около здания Минздрава и соцразвития сегодня, 1 июля, проходит митинг пациентов с пересаженными органами.

Они недовольны тем, что Минздрав намерен закупить для них непроверенные дженерики вместо оригинальных препаратов-иммуносупрессоров, препятствующих отторжению пересаженного органа.

Как рассказала одна из митингующих Диляра Утюшева, в этом году выделено 78 миллионов сомов на приобретение иммуносупрессоров. "Минздравсоцразвития закупило российские дженерики. На их испытание нужно время. На их сайтах никаких рекомендаций, отзывов пациентов нет", - сказала она.

"Мы уже умирали. И знаем, что это такое. Мы против дженериков. Это большой риск лишиться органа", - отметили митингующие.

"У нас много умерших за прошлый год. Если мы будем принимать дженерики, то смертность увеличится", - сказал председатель общества "Надежда на жизнь" Уран Ибраимов.

На сегодняшний день в Кыргызстане живет 500 человек с пересаженными органами.

Пациенты сказали, что вынуждены были выйти на митинг в разгар коронавируса, несмотря на сниженный иммунитет, потому что письма в Минздрав ничего не дали.



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