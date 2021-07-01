COVID: В девяти бишкекских больницах нет свободных мест

Министерство здравоохранения предоставило информацию по свободным койко-местам на утро 30 июня, где могут получить лечение пациенты с COVID.

Наличие свободных мест в столичных больницах:

- Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения — 152

- Городская клиническая больница № 1 — 8;

- Национальный центр онкологии и гематологии — 3;

- Национальный центр кардиологии и терапии — 1;

- Национальный госпиталь: ИОВ — свободных мест нет;

- Республиканская клиническая инфекционная больница — свободных мест нет;

- Военный госпиталь — свободных мест нет;

- Республиканский центр наркологии — свободных мест нет;

- Городская клиническая больница № 6 — свободных мест нет;

- Национальный центр фтизиатрии — свободных мест нет;

- Чуйская областная объединенная больница — свободных мест нет;

- Национальный госпиталь: урологический корпус — свободных мест нет;

- Национальный хирургический центр — свободных мест нет.

За минувшие сутки в Кыргызстане выявлено 1 тысяча 965 новых случаев вируса COVID-19. Это большой показатель.

По данным Министерства здравоохранения и социального развития, общее число зарегистрированных с коронавирусом с начала пандемии составило 125 тыс. 3 человека.

Источник: Баракелде

