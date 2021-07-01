COVID: В девяти бишкекских больницах нет свободных мест

Министерство здравоохранения предоставило информацию по свободным койко-местам на утро 30 июня, где могут получить лечение пациенты с COVID.
Наличие свободных мест в столичных больницах:
- Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения — 152
- Городская клиническая больница № 1 — 8;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 3;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 1;
- Национальный госпиталь: ИОВ — свободных мест нет;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — свободных мест нет;
- Военный госпиталь — свободных мест нет;
- Республиканский центр наркологии — свободных мест нет;
- Городская клиническая больница № 6 — свободных мест нет;
- Национальный центр фтизиатрии — свободных мест нет;
- Чуйская областная объединенная больница — свободных мест нет;
- Национальный госпиталь: урологический корпус — свободных мест нет;
- Национальный хирургический центр — свободных мест нет.
За минувшие сутки в Кыргызстане выявлено 1 тысяча 965 новых случаев вируса COVID-19. Это большой показатель.
По данным Министерства здравоохранения и социального развития, общее число зарегистрированных с коронавирусом с начала пандемии составило 125 тыс. 3 человека.
Источник: Баракелде
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!