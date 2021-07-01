Спикеру Таланту Мамытову стало хуже. Теперь от COVID его лечат в стационаре

Спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов получает стационарное лечение в клинической больнице Управления делами президента КР.

Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Поясняется, что в связи с ухудшением состояния здоровья спикер, ранее находившийся на изоляции, с 28 июня начал получать лечение уже в стационаре. На данный момент состояние Таланта Мамытова стабильное. Он находится под наблюдением врачей.

На сегодняшний день COVID-19 обнаружен у 13 сотрудников аппарата ЖК, в том числе работников приемной торага. В целях недопущения дальнейшего распространения заболевания 36 сотрудников ЖК КР перешли на удаленный режим работы.



URL: https://www.vb.kg/402844