Марипов потребовал построить школы и дома для пострадавших баткенцев до 1 сентября

Марипов отметил, что главная цель кабинета министров – "создание достойных условий жизни для людей".

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов провел в режиме видеоконференции заседание Государственной комиссии по вопросам восстановления и развития приграничных сел Баткенской области. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Как сообщается, на заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся восстановления и развития приграничных сел, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке границы в Баткенской области 28-30 апреля этого года.

Марипов отметил, что главная цель кабинета министров – "создание достойных условий жизни для людей".

"Следует оперативно восстановить жилые дома, инженерную и социальную инфраструктуру. Граждане быстрее должны вернуться к привычному образу жизни. К 1 сентября строительство поврежденных образовательных учреждений должно быть завершено, безоговорочно. Процедура оценки размера ущерба должна проводиться без бюрократических проволочек, компенсационные выплаты всем пострадавшим должны быть произведены в кратчайшие сроки", - сказал глава кабинета министров, выслушав отчеты руководителей министерств и ведомств.

Он добавил, что, согласно плану восстановительных работ, строительство объектов поделено на 3 категории

Строительство жилых домов



Уже началось строительство 136 жилых домов, сдача в эксплуатацию которых будет производиться в несколько этапов;

Строительство жилых домов для 36 семей погибших в результате конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе - на стадии завершения. Для этих целей в квартале Чет-Булак в Баткене выделено 5 га земли для строительства 4-комнатных домов с участком более 6 соток.

На втором этапе начаты работы по возведению новых домов в селе Максат Лейлекского района и в Баткенском районе.

Строительство социальных объектов

Начато строительство восьми социальных объектов, в том числе пяти школьных учреждений, двух детсадов и одного медицинского учреждения. Для этого из республиканского бюджета выделено 250 млн сомов.

Строительство объектов военного назначения

Глава кабмина отметил, что по поручению президента строительство всех объектов военного назначения необходимо ускорить.

Также на заседании обсуждался вопрос обеспечения пострадавших жителей приграничных районов удостоверяющими документами.

Согласно озвученной информации, выдано более 200 документов, удостоверяющих личность, в усиленном режиме продолжают работать Центры обслуживания населения в Баткене, Кадамжае и Исфане.

Особое внимание было уделено инфраструктурным вопросам, в том числе реабилитации отрезков дорог Кок-Таш - Ак-Сай - Тамдык и Ак-Сай - Рават.

В настоящее время строительные работы на некоторых участках завершены на 80%, на оставшихся участках ремонтные работы продолжаются.



URL: https://kaktus.media/441680