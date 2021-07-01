Вновь сокращения…

Планируется очередное сокращение структуры государственного аппарата.
Издается соответствующий указ президента С. Жапарова. Предусмотрено сокращение государственного аппарата на 30%.
«В целях проведения оптимизации структуры государственных органов исполнительной власти и управления, устранения дублирующих и излишних функций, а также обеспечения экономии бюджетных средств, необходимо сократить штатную численность администрации президента КР, министерств, государственных комитетов, административных ведомств, иных государственных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, государственных органов, находящихся в ведении президента КР, до 30 процентов», — говорится в указе.
Насколько эффективным будет это сокращение? Поможет ли оптимизация повысить продуктивность? Если так важно экономить деньги, то какую сумму удастся сохранить в госбюджете? А какой будет судьба тех, кто попал под сокращение?
Источник: газета «Майдан.kg» №24 от 30.06.2021 / стр. 8, gezitter. org
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