Вновь сокращения…

Планируется очередное сокращение структуры государственного аппарата.

Издается соответствующий указ президента С. Жапарова. Предусмотрено сокращение государственного аппарата на 30%.

«В целях проведения оптимизации структуры государственных органов исполнительной власти и управления, устранения дублирующих и излишних функций, а также обеспечения экономии бюджетных средств, необходимо сократить штатную численность администрации президента КР, министерств, государственных комитетов, административных ведомств, иных государственных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, государственных органов, находящихся в ведении президента КР, до 30 процентов», — говорится в указе.

Насколько эффективным будет это сокращение? Поможет ли оптимизация повысить продуктивность? Если так важно экономить деньги, то какую сумму удастся сохранить в госбюджете? А какой будет судьба тех, кто попал под сокращение?

Источник: газета «Майдан.kg» №24 от 30.06.2021 / стр. 8, gezitter. org