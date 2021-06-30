Бейшенбек Абдыразаков: Не хватит вакцин, чтобы вакцинировать весь народ, да и денег нет

Бишкек, "Саясат. kg". У нас из 6 млн человек привиты только 70-80 тысяч.

— Наверное, Акылбек Жапаров говорит о медиках, учителях, тех, кто служит народу, чтобы они не заражали. У нас нет столько вакцин, чтобы хватило на население в 6 млн человек. Развитые, сильные государства, где производятся вакцины, сами с трудом привили 5-10% населения. У нас из 6 млн человек привиты только 70-80 тысяч. Не хватит вакцин, чтобы вакцинировать весь народ, да и денег нет. Поэтому нет надобности в том, чтобы заставлять людей прививаться. Мы должны наблюдать за происходящим в мире и выяснить, какая вакцина безвредна. Через год на нужно купить лучшую вакцину.

Источник: Sayasat.kg, gezitter. org