Каныбек Осмоналиев: Заболел получивший вакцину министр, а А. Жапаров предлагает не выплачивать зарплату тем, кто не получил вакцину…

Бишкек, "Саясат. kg". Интересно, больше делать нечего?
— Господин Каныбек, Акылбек Жапаров предложил не платить зарплату тем, кто не получил вакцину. Заслуживает ли поддержки его предложение или нет?
— Интересно, больше делать нечего? Они предлагают разные вакцины, что у народа голова кругом. Кроме того, министр здравоохранения раздул громкий пиар, когда получал вакцину. А теперь он признается, что заразился ковидом. Даже не знаем, кому верить. Нет единой политики.
Источник: Sayasat.kg, gezitter. org
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