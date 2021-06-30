Эта зима будет тяжелой?

Мы бы промолчали, если бы проблема была только в повышении тарифов…

Конечно, пока тяжело сказать, какими будут осадки, какой будет температура воздуха предстоящей зимой. Но уже сейчас предрекают тяжелый период для сферы энергетики. Энергетическая система с задолженностью в 2 млрд долларов близка к банкротству.

Чтобы выйти из сложившейся ситуации правительство планирует повысить тарифы на электроэнергию. Это только создаст дополнительные трудности для страдающего народа, вызовет недовольство большинства. Мы бы промолчали, если бы проблема была только в повышении тарифов…

К сожалению, полагаться на то, что зимой будет бесперебойная электроэнергия не стоит. Из-за засухи, редких осадков уровень воды в Токтогульской ГЭС остается низкой. Вполне возможно, что маловодье вынудит вводить плановые отключения света зимой. А если учесть, что тысячи граждан отапливаются зимой электроэнергией, то что будет с многочисленными семьями в холода? Не у всех есть возможность отапливаться газом или топливом.

Правительству уже сейчас нужно принимать решения, искать альтернативные решения, чтобы не замерзнуть зимой. Если правительство и не сможет обеспечить бесперебойной электроэнергией, то хотя бы должно снизить цены на уголь и прочее топливо, сделать их доступными.

Источник: газета «Майдан.kg» №24 от 30.06.2021 / стр. 8, gezitter. org