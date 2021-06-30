Эпидситуация в Бишкеке. Резкого увеличения заболевших нет, это результаты за несколько дней

В Бишкеке за сутки выявлено 1 тыс. 490 случаев COVID-16, сообщают в столичной мэрии.
По их данным, число заболевших на 30 июня резко не увеличилось.
«В целом, ситуация в городе стабильная, но напряжённая»,- говорится в сообщении.
Уточняется, что такая цифра обусловлена тем, что Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека подтвердил результаты некоторых исследований, которые ранее были сомнительными, а некоторые частные лаборатории предоставили данные по ПЦР-анализам за последние несколько дней.
Мэрия Бишкека также напоминает горожанам и предпринимателям, что в столице под запретом проведение массовых мероприятий.
«Мы убедительно просит соблюдать все меры предосторожности, санитарно-эпидемиологические нормы и требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками, чаще мыть руки и проветривать помещения»,- говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе много бессимптомных носителей инфекции, которые сами того не подозревая, заражают окружающих.
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