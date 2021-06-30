Эпидситуация в Бишкеке. Резкого увеличения заболевших нет, это результаты за несколько дней

В Бишкеке за сутки выявлено 1 тыс. 490 случаев COVID-16, сообщают в столичной мэрии.

По их данным, число заболевших на 30 июня резко не увеличилось.

«В целом, ситуация в городе стабильная, но напряжённая»,- говорится в сообщении.

Уточняется, что такая цифра обусловлена тем, что Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека подтвердил результаты некоторых исследований, которые ранее были сомнительными, а некоторые частные лаборатории предоставили данные по ПЦР-анализам за последние несколько дней.

Мэрия Бишкека также напоминает горожанам и предпринимателям, что в столице под запретом проведение массовых мероприятий.

«Мы убедительно просит соблюдать все меры предосторожности, санитарно-эпидемиологические нормы и требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками, чаще мыть руки и проветривать помещения»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе много бессимптомных носителей инфекции, которые сами того не подозревая, заражают окружающих.

Кабар