Фильм “Семетей сын Манаса”. Снимут киношники 6 стран

Бишкек, "Саясат. kg". Интервью с киносценаристом и продюсером Омурзаком Толобековым
- Омурзак Жолдошович, вы сценарист и продюсер популярных фильмов “Президент и бомж-1-2-3”, “Любовь Москвы”(при участии Российских кино звёзд Панкратова-Чёрного, Лва Прыгынова, Бари Алибасова, Александра Пескова), “Любовь миллионера”, “Революция отменяется”. Общественность информирован о том, что вы в данное время работаете над международным кино проектом “Семетей сын Манаса”. Как провели кастинг? Одни профессионалы будут играть главные роли?
- Я в прошлом году написал сценарий под названием “Наследник престола. Семетей сын Манаса”, перевели на русский, английский, турецкий языки и согласовали сделать международный проект. Из за пандемии были вынуждены приостановить проект. В последнее время вернулись к теме и поддержал проект президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, на что мы ему благодарны.
На днях провели кастинг. Участвовали в нём одни талантливые, сильные профессиональные актёры и актрисы Кыргызстана.
- Продолжительность фильма и примерно когда выйдет фильм на прокат?
- Продолжительность будет 2.5-3 часа. На прокат выйдет примерно через 3-4 месяца, то есть к концу октября с.г. После проката готовим 10 серийный телевизионный вариант.
- Фильм финансируется с госбюджета?
- Нет. Мы сотрудничаем с независимыми кино компаниями других стран. С кыргызской стороны при поддержке главы государства намерены оказывать спонсорскую помощь бизнесмены.
- Общий бюджет фильма?
- В начале планировали на один миллион долларов. Два третьей части берёт на себя наши русские и казахские компаньоны, треть кыргызская сторона. В последнее время нам присоединились и намерены софинансировать крупные Китайские и Турецкие кино компании.
- Кто будет режиссёром такого крупного международного кино проекта?
- Работу с актёрами будет вести режиссёр, который в последние 4 года в Кыргыском драматическом театре режиссирует спектакль “Семетей сын Манаса” Эгемберди Бекболиев, киношную работу бедет вести Казахский талантливый кино режиссёр Дархан Кожахан, художественным руководителем выступит знаменитый кино режиссёр и актёр, Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный. Коллеги из Китая и Турции будут содействовать со продюсерами.
- Кыргызстан, Казахстан, Россия, Китай, Турция – кино деятели пяти стран будете снять совместно?
- Сейчас работаем и с Францусскими коллегами. И они надеемся, скоро подключатся.
- Сьемки проходят только в Кыргызстане?
- В Кыргызстане, в Бухаре и в Алтае.
- Наверное, будут участвовать и актёры зарубежных стран?
- Русские, китайские, турецкие знаменитые актёры будут участвовать, они сыграют роли послов, представителей этих стран.
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