Фильм “Семетей сын Манаса”. Снимут киношники 6 стран

Бишкек, "Саясат. kg". Интервью с киносценаристом и продюсером Омурзаком Толобековым

- Омурзак Жолдошович, вы сценарист и продюсер популярных фильмов “Президент и бомж-1-2-3”, “Любовь Москвы”(при участии Российских кино звёзд Панкратова-Чёрного, Лва Прыгынова, Бари Алибасова, Александра Пескова), “Любовь миллионера”, “Революция отменяется”. Общественность информирован о том, что вы в данное время работаете над международным кино проектом “Семетей сын Манаса”. Как провели кастинг? Одни профессионалы будут играть главные роли?

- Я в прошлом году написал сценарий под названием “Наследник престола. Семетей сын Манаса”, перевели на русский, английский, турецкий языки и согласовали сделать международный проект. Из за пандемии были вынуждены приостановить проект. В последнее время вернулись к теме и поддержал проект президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, на что мы ему благодарны.

На днях провели кастинг. Участвовали в нём одни талантливые, сильные профессиональные актёры и актрисы Кыргызстана.

- Продолжительность фильма и примерно когда выйдет фильм на прокат?

- Продолжительность будет 2.5-3 часа. На прокат выйдет примерно через 3-4 месяца, то есть к концу октября с.г. После проката готовим 10 серийный телевизионный вариант.

- Фильм финансируется с госбюджета?

- Нет. Мы сотрудничаем с независимыми кино компаниями других стран. С кыргызской стороны при поддержке главы государства намерены оказывать спонсорскую помощь бизнесмены.

- Общий бюджет фильма?

- В начале планировали на один миллион долларов. Два третьей части берёт на себя наши русские и казахские компаньоны, треть кыргызская сторона. В последнее время нам присоединились и намерены софинансировать крупные Китайские и Турецкие кино компании.

- Кто будет режиссёром такого крупного международного кино проекта?

- Работу с актёрами будет вести режиссёр, который в последние 4 года в Кыргыском драматическом театре режиссирует спектакль “Семетей сын Манаса” Эгемберди Бекболиев, киношную работу бедет вести Казахский талантливый кино режиссёр Дархан Кожахан, художественным руководителем выступит знаменитый кино режиссёр и актёр, Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный. Коллеги из Китая и Турции будут содействовать со продюсерами.

- Кыргызстан, Казахстан, Россия, Китай, Турция – кино деятели пяти стран будете снять совместно?

- Сейчас работаем и с Францусскими коллегами. И они надеемся, скоро подключатся.

- Сьемки проходят только в Кыргызстане?

- В Кыргызстане, в Бухаре и в Алтае.

- Наверное, будут участвовать и актёры зарубежных стран?

- Русские, китайские, турецкие знаменитые актёры будут участвовать, они сыграют роли послов, представителей этих стран.