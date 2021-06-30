Врач рассказала, как подготовиться к реакции организма на вакцинацию

Каждый переносит вакцинацию от коронавируса по-своему, но есть детали подготовки к прививке, которые могут быть полезны всем.
О них рассказала врач-терапевт, автор книги "Коронавирус: как защитить себя?" Ольга Кашубина, пишет РИА Новости.
Невозможно заранее предсказать, какой будет реакция организма на вакцину, кто-то переносит обе дозы совершенно безболезненно, а у кого-то поднимается температура, ломит тело, болит место укола. Поэтому, считает Ольга Кошубина, планировать получение хотя бы первой дозы вакцины нужно на более-менее свободный день, чтобы было время отлежаться и проанализировать свои ощущения. Перенеся первый укол, можно предположить, как пройдет вторая доза, пояснила она.
"Моя рекомендация: постараться вакцинироваться в пятницу либо в какой-нибудь не очень напряженный день, исходя из того, что могут быть какие-то побочные реакции", – сказала Ольга Кашубина.
По ее словам, не стоит следовать советам принимать перед прививкой антигистаминные препараты, которые якобы помогут лучше перенести вакцинацию.
"Есть такая старая рекомендация: перед любыми прививками применять средства против аллергии, якобы это помогает переносить вакцинацию. Не надо так делать, это плохой совет", – отметила Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.
Врач также посоветовала запастись жаропонижающими средствами, так как они могут пригодиться, если после прививки самочувствие ухудшится. С их помощью можно снять головную боль и жар, но это никак не повлияет на скорость выработки антител и на иммунную реакцию организма на прививку, заключила Ольга Кашубина.
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