Бекешев: Просыпайтесь. Некоторые депутаты почти превратили Кыргызстан в Туркменистан

Бишкек, "Саясат. kg". Конечно же, на всякий роток не накинешь платок, но этот закон начнет использоваться против ярко активных, умных, имеющих свою позицию или выступающих против власти.

«Пока наш президент в Туркменистане, отдельные депутаты хотят превратить Кыргызстан в Туркменистан. Уже сегодня на Комитете по соцполитике будут рассматривать законопроект «О защите от недостоверной и ложной информации», который подписан согласительной комиссией, куда входят представитель президента, Гульшат Асылбаева и прочие органы.

Один из государственных органов получит право определять является ли информация ложной или недостоверной, и на основании своего решения будет требовать от операторов сотовой связи и провайдеров блокировки сайта или страницы в соцсетях. Конечно же, на всякий роток не накинешь платок, но этот закон начнет использоваться против ярко активных, умных, имеющих свою позицию или выступающих против власти.

Что могут сделать граждане:

- писать президенту с просьбой не подписывать закон;

- организовать митинги, в том числе онлайн-митинги против законопроекта Гульшат Асылбаевой и написать комментарии в её соцсетях;

- писать каждому депутату в социальных сетях проголосовать «против» законопроекта.

Просыпайтесь», — пишет депутат Дастан Бекешов на своей страничке в социальных сетях.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org



