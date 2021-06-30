Самидин Атабаев назначен казы Бишкека

Глава духовного управления мусульман Кыргызстана Замир Ракиев назначил Самидина Атабаева казы Бишкека.
Согласно информации ДУМК, с 2015 года он занимал пост казы Ошской области.
Предыдущим казы столицы был Замир Ракиев, 26 июня он был избран муфтием Кыргызстана. За пост главы ДУМК боролись 9 человек.
Бывший муфтий Максатбек Токтомушев покинул свою должность 11 февраля в связи с расследованием коррупционных схем в муфтияте со стороны ГКНБ. Обязанности руководителя Духовного управления мусульман исполнял его заместитель Жоробай Шергазиев.
Азаттык
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