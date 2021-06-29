В Кыргызстане изготовление наркотиков теперь не будет считаться преступлением?

Изготовление наркотиков и психотропных веществ без продажи не будет считаться преступлением.
Об этом сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции ЖК.
В ходе заседания комитет рассмотрел поправки в кодексы, в том числе, в Уголовный. Теперь, согласно новой редакции закона, за изготовление небольшого объема наркотиков и психотропных веществ предусмотрен штраф.
Отметим, согласно проекту УК КР, по статье “Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенные в крупных размерах” наказываются штрафом от 1000 до 2000 расчетных показателей (от 100 тыс. до 200 тыс. сомов) или лишением свободы до пяти лет.
Бишкек24
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